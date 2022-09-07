Sam Amca kimdir, Sam Amca gerçek bir kişi midir?

1860'da Sam Amca, hala Amerikan aile kıyafetleri giydiği gibi tasvir edildi. Kongre Kütüphanesi Amerikan Edebiyatları Sözlüğünün 1877 baskısına göre, John Russell Bartlett'in bir referans kitabı olan Sam Amca'nın hikayesi, 1812 Savaşı'nın başlangıcından kısa bir süre sonra bir et tedarik şirketinde başladı.

İki kardeş, Ebenezer ve Samuel Wilson, bir dizi işçiyi işe alan şirketi yönetmişlerdi. Elbert Anderson adlı bir müteahhit, ABD Ordusu için tasarlanan et maddelerini satın alıyordu ve işçiler "EA - US" harfleriyle sığır etlerini işaretledi.

Sözde bir ziyaretçinin ziyaretçisi, bir işçi için, yazıtların fıçta ne anlama geldiğini sordu. Bir şaka olarak işçi “ABD” nin Sam Amca'nın takma adı olan Sam Amca için durduğunu söyledi.

Hükümetin hükümlerinin Sam Amcadan geldiği şaka referansı dolaşmaya başladı. Ordudaki uzun askerler şakayı duymadan ve yiyeceklerinin Sam Amcadan geldiğini söylemeye başlamadan önce. Ve Sam Amca'ya yapılan basılı referanslar takip etti.

Sam Amca'nın kullanımı ne zaman başladı?

Sam Amca'nın kullanımı 1812 Savaşı sırasında hızla yayılmış gibi görünüyor. Ve savaşın popüler olmadığı New England'da, referanslar çoğu zaman aşağılayıcı bir niteliktedir.

Bennington, Vermont, News-Letter, 23 Aralık 1812'de editöre böyle bir referans içeren bir mektup yayınladı:

Şimdi Sayın Editör - eğer bana bilgi verebilirseniz, tek tek iyi olan şeyin ne olacağını, ya da ABD'ye (Sam Amca) ABD'de tüm masraf, yürüyen ve karşı çıkış, acı, hastalık, ölüm vb. ?

Bir ana gazete olan Portland Gazetesi, 11 Ekim 1813'te ertesi sene Sam Amca'ya bir göndermede bulundu:

"Bu devletin, şimdi kamu mağazalarını korumak için burada görevlendirilmiş olan Vatansever Milisleri, günde 20 ve 30'ları terk ediyorlar ve son akşam 100'den 200'e kadar kaçıyorlardı. ABD veya Sam Amca" onları zamanında ödeyin ve geçen sonbaharda soğuk ayak parmaklarının acısını unutmamışlar. "

1814'te Amerikan gazetelerinde Sam Amca'ya pek çok atıfta bulunuldu ve bu ifadenin biraz daha aşağılayıcı olmak için değiştiği görülüyordu. Örneğin, New Bedford, Massachusetts'teki Merkür'ün sözleri, Maryland'de savaşmak için "Sam Amca'nın 260 askerlerinin ayrılması" na gönderme yaptı.

1812 Savaşı'nın ardından, gazetelerde Sam Amca'nın sözleri, çoğu zaman bazı hükümet işlerinin yürütülmesi bağlamında ortaya çıkmaya devam etti.

1839'da, gelecekteki bir Amerikan kahramanı olan Ulysses S. Grant, sınıf arkadaşlarının ABD'nin başbakanlarının Sam Amca için de beklediklerini not ettikleri West Point'teki bir kadro ile ilgili kalıcı bir takma ad aldı. Ordu Grant yıllarında sık sık "Sam" olarak bilinirdi.

Sam Amca karakteri politik karikatürlerde tasvir edildi

Jame Montgomery Flagg'in klasik Amca Sam posteri. Getty Images Sam Amca'nın karakteri, Birleşik Devletleri temsil eden ilk efsanevi karakter değildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında, ülke genellikle politik karikatürlerde ve “Kardeş Jonathan” olarak vatansever ilüstrasyonlarda tasvir edildi.

Kardeş Jonathan karakteri, genellikle Amerikan ev tekstilinde giydirilmiş olarak tasvir edilmiştir. Genelde Britanya'nın geleneksel sembolü olan "John Bull" olarak sunuldu.

İç Savaştan önceki yıllarda, Sam Amca karakteri politik karikatürlerde tasvir edilmişti, ancak çizgili pantolon ve yıldız örgülü şapka ile tanıdığımız görsel karakter olmadı.

1860 seçilmesinden önce yayınlanan bir karikatürde, Sam Amca, marka baltasını tutan Abraham Lincoln'ün yanında durdu. Ve Sam Amca'nın bu versiyonu, eski moda diz pantolonlarını giydiği için daha önceki Brother Jonathan karakterine benziyor.

Ünlü karikatürist Thomas Nast , Sam Amca'yı şapka takan bıyıklarıyla uzun karaktere dönüştürmekle tanınır. Ancak, 1870'ler ve 1880'lerde Sam Amca'nın çizdiği çizgi filmlerde sıklıkla bir arka plan figürü olarak resmedilmiştir. 1800'lerin sonlarındaki diğer sanatçılar Sam Amca'yı çekmeye devam etti ve karakter yavaş yavaş evrildi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, sanatçı James Montgomery Flagg, askeri askere alma posteri için Sam Amca'nın bir versiyonunu çekti. Karakterin bu versiyonu günümüze kadar sürdü.