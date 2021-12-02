Prof. Dr. Osman Öztürk'ün vefatının üzerinden 7 yıl geçti

YÖK Genel Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Öztürk yaşadığı yıllarda Başbakan Başmüşavirliği görevinde de bulunmuştu.

1943 yılında Tarsus’ta dünyaya gelen Öztürk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Dilleri Bölümü'nden mezun oldu. Aynı fakültenin Tarih Bölümü / Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsü’nde doktora yaptı. Doktora sonrası akademik çalışmaları da “Osmanlı Medeniyet ve Kültürü” üzerine oldu(1972'de “doktor”, 1979'da “doçent” ve 1984'de “profesör”).

1966-67 ders yılında Hacettepe Tıp Fakültesi(daha sonra Hacettepe Üniversitesi)nde asistan olarak ilk resmî vazifesine başladı. 1968'de lisans ve lisansüstü çalışması vesilesiyle İngiltere'de bulundu. Daha sonra İstanbul İmam-Hatib Okulu'nda (Fatih İHL) Arapça, Farsça, Edebiyat ve Hitabet derslerini okuttu. Müteâkıben İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) hocalık yaptı.

Sonraki yıllarda sırasıyla Sakarya, Dokuz Eylül ve Pamukkale Üniversitelerinde öğretim üyeliklerinde bulundu, idarî görev aldı. 1999 yılında emekli oldu. 2009 senesinde Almanya, İngiltere, ABD, Pakistan, Hindistan, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Yugoslavya ve Mısır’da meslekî araştırmalar yaptı, konferanslar verdi ve milletlerarası konferanslara tebliğler sundu.

Dışişleri Bakanlığı’nın ülkemizi yurt dışında tanıtmak maksadıyla tertiplemiş olduğu programlarda vazife aldı.

Merkezi İstanbul, İslamabad, Riyad, Kahire ve Girne’de bulunan ilmî araştırma kuruluşlarında kurucu ve yönetim kurulu üyesi olarak bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 10 yıl “Başkanlık Danışmanı” olarak “hizmetiçi eğitimi” çalışmalarını koordine etti ve dersler, konferanslar verdi.

Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi misafir öğretim üyesi görevinde bulundu.

2011 yılında Başbakanlık Başmüşavirliği görevine atandı. Aynı zamanda 2012 yılından itibaren Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) görevini ifa etti.

Bir süre İSLÂMÎ EDEBİYAT dergisini yayınladı. Telif ve terceme olarak 15 çalışmaya imza attı. Resmî ve gayr-ı resmî akademik; ansiklopedi, yıllık ve dergilerde; Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak makaleleri neşredildi. Muhtelif haftalık mecmua ve gazetelerde dinî, fikrî ve edebî yazılar yazdı.

Evli ve dört çocuk babası olan Öztürk, Arapça, Farsça ve İngilizce biliyordu.

Merhum Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İmam Hatip Lisesi ve üniversitede okurken hocalığını yaptı. Prof. Dr. Öztürk, merhum Başbakan Necmeddin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşıydı.