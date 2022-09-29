Nöroloji alanında önemli çalışmalar yapan Yıldırım Aktuna kimdir?

Yıldırım Aktuna, 1930 yılında İstanbul'da doğdu. 1948 yılında İzmir Karşıyaka Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi'ne askeri öğrenci olarak girdi. 1954yılında tabip teğmen rütbesiyle mezun oldu. İlk kıta hizmetini 66. Tümen 26. Piyade Alayı Baştabibi ve Sıhhıye Bölük Komutanı olarak yaptı. Ardından Ankara Ordu Dil Okulu'nda bir süre İngilizce eğitimi aldı.

1958 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin San Antonio kentine giderek Brook Army Hastanesi'nde bir yıl süreyle sağlık konularında eğitim aldı. 1959 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne nöroloji alanında ihtisasına başladı. 1962 yılında uzman doktor olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra Silahlı Kuvvetler'in çeşitli kademelerinde uzun süre hekimlik görevi yapan Aktuna, 1967-1969 yılları arasında Afganistan'da Kabil Askeri Hastenesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği'nde çalıştı

1970 yılında kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu. Emekli olmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın sınavını kazanarak Şişli Etfal Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde önce Şef Muavini daha sonra Klinik Şefi ünvanlarıyla çalıştı. 1972-1973 yılları arasında Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği'nde görev aldı.

28 Kasım 1979'da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği'ne ve aynı hastanenin Nöroloji Kliniği Şefliği'ne atandı. 1983 yılında hastane bünyesinde ilk "Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi"ni kurmuşmuş ve 1986 yılında uyuşturucu tehlikesini önleme konusunda gösterdiği gayretlerden dolayı Türkiye Halk Sağlığı Derneği Hizmet Ödülü'nü kazanmıştır. Ardından 14 Mayıs 1986'da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Uyuşturucu Madde Bağımlılığının Önlenmesi ve Tedavisi ile Ilgili Türk Akademisi" toplantısına katıldı. 14 Mart 1987 tarihinde Türk tıbbına yaptığı hizmetlerden ötürü İstanbul Tabib Odası Hizmet Ödülü, İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Üstün Hizmet Ödülü'ne ve İstanbul Valiliği Başarı ve Hizmet Takdirnamesi'ni aldı.

25 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Honolulu'da organize edilen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen pek çok bilim adamının katıldığı "Uyuşturucu Madde Kötüye Kullanımına Karşı Yapılan Mücadeleye Halkın Katılımının Sağlanması" konulu toplantılara katılarak ülkemizi temsil etti. 20-24 Eylül tarihleri arasında WHO-Avrupa Bürosu'nun İsveç'in Malmö kentinde düzenlediği "Problem İçicilik Önlenmesi, Tedavisi ve Bu amaçla Programlandırılma" konulu kongreye katılarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde tedavi edilen 4.000 hasta üzerinde yapılan bir çalışmayı sundu.

Sağlık Reformu Programı"nın hazırlanmasını sağladı

30 Aralık 1988'de SHP'ye girdikten sonra 26 Mart 1989'da Bakırköy Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığı görevini 2,5 yıl sürdürdükten sonra 27 Ağustos 1991'de istifa ederek DYP'ye katıldı. 1991 seçimlerinden 1.Bölgeden Milletvekili seçildi. Kurulan 49. Hükümette Sağlık Bakanı olarak görev aldı. Sağlık bakanı olduğu bu dönem "Sağlık Reformu Programı"nın hazırlanmasını sağladı ve I. ve II. Ulusal Sağlık Kurultayları'nı topladı. Bakanlığı süresinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki çalışmalarına devam edip BITAM (Bakırköy Inme, Araştırma ve Tedavi Merkezi) projesinde destek sağladı.

Kurulan 50. Hükümette Devlet Bakanı ve Hükümet sözcüsü olarak görev alan Aktuna, 7 Mart 1996'da 53. Hükümet içinde Sağlık Bakanı olarak görev almış, 54. Hükümette de aynı görevi sürdürmüştü. 26 Nisan 1997'de Sağlık Bakanlığı görevinden, 30 Mayıs 1996'da da DYP'den istifa etti. Necmettin Erbakanhükümetinin yıkılmasında Sanayi Bakanı Yalım Erez ile birlikte istifasının büyük etkileri oldu. Bu istifadan sonra DYP içinde çözülmeler başladı. 1 Temmuz 1997tarihine kadar bağımsız milletvekili olarak görev aldıktan sonra 2003 yılında DP'ye katılarak partinin genel başkan yardımcılığını yaptı.

Bir dönem Ajda Pekkan ile birlikte oldu

1970 yılında Zeliha Berksoy ile evlendi. Bu evliliğinden Oğul Aktuna (d.1971) adında bir oğlu oldu. 1974 yılında boşandılar.

Siyaset hayatı kadar özel hayatı ile de gündemde olan Yıldırım Aktuna, bir dönem Ajda Pekkan ile birlikte oldu.

Yıldırım Aktuna, bir süredir tedavi gördüğü pankreas kanseri sonucu 29 Eylül2007'de kaldırıldığı Alman Hastanesi'nde hayatını kaybetti.