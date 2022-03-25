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Muhsin Yazıcıoğlu davasında bilirkişi çalışmalarını bitirdi

25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, içerisinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Tarihte Bugün 25.03.2022, 13:00
Muhsin Yazıcıoğlu davasında bilirkişi çalışmalarını bitirdi

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın 9 kişiden oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını tamamlayarak raporu yazmaya başladı. Yakın bir zamanda dosyaya girecek olan bilirkişi raporu; helikopterin suikast, kaza ya da ihmal sonucu mu düştüğünü ortaya çıkaracak.

25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, içerisinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve uçaktaki 5 kişi hakkında 13 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Öte yandan sabah saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 13'üncü yılında Ankara'daki kabri başında anıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 9 kişilik bilirkişi heyeti çalışmalarını tamamlayarak raporu yazmaya başladı. Soruşturmanın seyrini değiştirecek rapor, yakın zamanda dosyaya girmesi bekleniyor.

Keş Dağı'nda düşen helikopterde bulunan BBP'li Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve helikopter pilotu Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümüyle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 20 Haziran 2016'da 132 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Yazıcıoğlu ailesi ve partinin itirazı üzerine Kahramanmaraş 2'inci Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Nisan 2018'de şüphelilerden 20'si hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırırken, 112 kişi hakkındaki itirazı reddetti.

200 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Kararla birlikte helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden açıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar şüpheli, müşteki, tanık ve mağdurdan oluşan yaklaşık 200 kişinin ifadesi alındı. Yeni ifadeler ve delillerle birlikte 20 şüpheliyle başlayan dosyadaki şüpheli sayısı da arttı.

9 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ TAYİN EDİLDİ

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılırken, bu kişilerin yakalanması için kolluk kuvvetlerinin çalışmaları devam ediyor. Soruşturma dosyası 200 klasörü aşarken; hava koşulları, helikoptere dışarıdan müdahale, savaş uçaklarının etkisi, pilotaj hatası gibi helikopterin düşmesiyle ilgili bugüne kadar ortaya atılan çeşitli iddiaların tüm detaylarıyla araştırılması için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 9 kişilik bilirkişi heyeti tayin edildi.

RAPOR, SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK

Geçen yıl temmuz ayında göreve başlayan bilirkişi heyetindeki kişiler, bugüne kadar dosyada görev almamış ve alanlarında uzman kişiler arasından seçildi. Helikopter pilotu, F4-F16 pilotu, hava trafik uzmanı, motor mühendisi, 2 elektrik-elektronik mühendisi ile İTÜ Havacılık-Uzay Bilimleri Fakültesinde görevli 3 profesörden oluşan bilirkişi Anakara Esenboğa'daki helikopter enkazında da detaylı incelemelerde bulundu.

Soruşturma dosyasını da inceleyen bilirkişi, çalışmalarını tamamlayarak raporu yazmaya başladı. Yakın bir zamanda dosyaya girecek olan bilirkişi raporu; helikopterin suikast, kaza ya da ihmal sonucu mu düştüğü sorusuna cevap verecek ve bu nedenle soruşturmanın seyrini değiştirecek.

8 KİŞİ HAPİS CEZASI ALDI

Yazıcıoğlu ana soruşturması devam ederken, helikopterin düşmesinden sonra arama kurtarma faaliyetlerinin akamete uğratılması, hırsızlık gibi suçlardan davalarda açıldı.

Dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen, "Helikopterin enkazına ulaşıldı, gruptan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağı kırık, Göksun Devlet Hastanesine intikal ettiriliyor" bilgi notuyla arama kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattığı iddiasıyla görevi kötüye kullanma suçundan yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasın çarptırıldı.

Yargıtay 5'nci Ceza Dairesi'nde yargılanan dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, İl jandarma Komutanı Sezai Akgün ile İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek de görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen başka bir davada ise, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanan dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal 1 yıl 1 ay, Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru 1 yıl 3 ay, Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta 1 yıl 6 ay ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu 1 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Bugün itibariyle olayın üstünden 13 yıl geçtiğini, ortadan tek bir suç varken tek bir soruşturma yerine birçok soruşturma ve davanın görüldüğünü ifade eden Avukat Kemal Yavuz, olayın tek bir dosyada ele alınması gerektiğini ifade etti.

19 KİŞİNİN YARRGILANMASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan soruşturma sırasında FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda soruşturmaya müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunarak yardım etikleri öne sürülen 19 kişi için de Kahramanmaraş 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütüne yardım etme, kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık suçuna yardım etme, kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık, silahlı terör örgütü adına suç işleme, zincirleme şekilde yalan tanıklık, suç uydurma, iftira, suçu ve suçluyu övme suçlarından şüphelilerin yargılanması devam ediyor.

#muhsin yazıcıoğlu #bilirkişi raporu
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