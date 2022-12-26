Mevlana 749. vuslat yıl dönümünde anıldı
Mevlana Celaleddin-i Rumi, 749. vuslat yıl dönümünde Gelibolu Mevlevihanesinde düzenlenen törenle anıldı.
Tasavvuf Vakfı ile Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen program, ney ve ilahi dinletileriyle başladı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sekreteri Yusuf Alat, yaptığı konuşmada, hafta boyunca Şeb-i Aruz etkinliklerini yaptıklarını ifade ederek, "Hz. Mevlana'mızın düğün günü. Sufilerin ölüm günleri düğün günleri. Ne güzel demiş düğün günü diye. Yani insanlar öldüklerine üzülürler veya hısımı, akrabası üzülür ama Hz. Pir o gününü düğün günü olarak nitelendirmiş ve üzülmeyin demiş daha da ileri gitmiş mezarıma gelirken mazharla gelin, yani neşeli gelin demiş." diye konuştu.
Konuşmanın ardından sema gösterisi gerçekleştirildi.
Program yapılan dua ile sona erdi.
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