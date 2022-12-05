banner38

Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi: Nelson Mandela

En çok saygı duyulan liderlerden biri olarak dünya tarihine geçen Nelson Mandela 5 Aralık 2013 tarihinde solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle 95 yaşında hayata veda etti.

Tarihte Bugün 05.12.2022, 10:49 05.12.2022, 13:28
Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi: Nelson Mandela

Nelson Mandela, 18 Temmuz 1918 yılında Güney Afrika'nın Doğu Kap şehrine bağlı Mvezo köyünde doğdu Thembu kabilesinin şefi Gadla Henri Mandela'nın oğlu olarak dünyaya gelen Nelson Mandela, Fort Hare Üniversitesi ve Witwatersrand Üniversitesi'nde hukuk okudu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanı olan Mandela, 1994-1999 yılları arasında görev yaptı. 5 Aralık 2013 tarihinde 95 yaşındayken hayatını kaybetti. Kabilesinde Madiba adıyla bilinirdi.

 Kışkırtıcı aktiviteleri nedeniyle tutuklandı 

Kabile şefinin oğlu olan Mandela, üniversitede hukuk eğitimi aldıktan sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'ta sömürgeciliğe karşı olan ANC (Afrika Ulusal Kongresi) partisine katıldı ve gençlik kollarının kurucu üyesi oldu. Kışkırtıcı aktivitelerde bulunduğu öne sürülerek 1962 yılında tutuklandı ve 1964'te ömür boyu hapis cezası aldı. 1990 yılına kadar hapiste kalan Mandela, onun için başlatılan uluslararası kampanya sayesinde 72 yaşında tekrar özgürlüğüne kavuştu.

Yeni reform ve yasalarla ülkesini kalkındırdı 

27 yılı aşkın hapis hayatından sonra ANC partisinin başına geçen Mandela, otobiyografisini yazdı. 1994 yılında dönemin başkanı Frederik Willem de Klerk ile girdiği seçim mücadelesini açık ara kazandı. Devlet başkanı olduktan sonra Güney Afrika'daki Apartheid denen ve yasalarla desteklenen ırk ayrımı kavramını ortadan kaldırdı. Yeni bir anayasa, toprak reformu, yoksullukla mücadele planı, sağlık düzenlemeleri ve eğitim yenilikleri gibi politikalarla ülkesini kalkındırdı.

Siyasetten sonra ulusal lider kabul edildi

Uluslararası barışta da önemli roller oynayan Mandela, Libya ve Birleşik Krallık arasında Lockerbie Faciası'na ilişkin müzakerelerde arabulucu rolünü üstlendi.

Ülkesinde ikinci bir seçime girmeyi reddeden ve gerekli kalkınmayı sağladıktan sonra yeni bir seçime giden Mandela, yerini yardımcısı Thabo Mvuyelma Mbeki'ye bırakmış oldu. Siyasetten sonra ulusal lider kabul edildi ve kendisini hayır işlerine, yoksulluk ve AIDS ile mücadeleye adadı.

1992 yılında aldığı Atatürk Uluslarası Barış Ödülü, 1993 yılında aldığı Nobel Barış Ödülü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı Özgürlük Madalyası ve Sovyet Lenin Nişanı sahibi olması onun uluslarası kabul gören bir barış elçisi olmasını sağladı. 250'den fazla ödülü olan Mandela, Güney Afrika'da Ulusun Babası olarak bilinir.

#Nelson Mandela
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Keçiörengücü 15 26
4. Rizespor 14 25
5. Pendikspor 14 25
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23