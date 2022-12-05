Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi: Nelson Mandela

Nelson Mandela, 18 Temmuz 1918 yılında Güney Afrika'nın Doğu Kap şehrine bağlı Mvezo köyünde doğdu Thembu kabilesinin şefi Gadla Henri Mandela'nın oğlu olarak dünyaya gelen Nelson Mandela, Fort Hare Üniversitesi ve Witwatersrand Üniversitesi'nde hukuk okudu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanı olan Mandela, 1994-1999 yılları arasında görev yaptı. 5 Aralık 2013 tarihinde 95 yaşındayken hayatını kaybetti. Kabilesinde Madiba adıyla bilinirdi.

Kışkırtıcı aktiviteleri nedeniyle tutuklandı

Kabile şefinin oğlu olan Mandela, üniversitede hukuk eğitimi aldıktan sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'ta sömürgeciliğe karşı olan ANC (Afrika Ulusal Kongresi) partisine katıldı ve gençlik kollarının kurucu üyesi oldu. Kışkırtıcı aktivitelerde bulunduğu öne sürülerek 1962 yılında tutuklandı ve 1964'te ömür boyu hapis cezası aldı. 1990 yılına kadar hapiste kalan Mandela, onun için başlatılan uluslararası kampanya sayesinde 72 yaşında tekrar özgürlüğüne kavuştu.

Yeni reform ve yasalarla ülkesini kalkındırdı

27 yılı aşkın hapis hayatından sonra ANC partisinin başına geçen Mandela, otobiyografisini yazdı. 1994 yılında dönemin başkanı Frederik Willem de Klerk ile girdiği seçim mücadelesini açık ara kazandı. Devlet başkanı olduktan sonra Güney Afrika'daki Apartheid denen ve yasalarla desteklenen ırk ayrımı kavramını ortadan kaldırdı. Yeni bir anayasa, toprak reformu, yoksullukla mücadele planı, sağlık düzenlemeleri ve eğitim yenilikleri gibi politikalarla ülkesini kalkındırdı.

Siyasetten sonra ulusal lider kabul edildi

Uluslararası barışta da önemli roller oynayan Mandela, Libya ve Birleşik Krallık arasında Lockerbie Faciası'na ilişkin müzakerelerde arabulucu rolünü üstlendi.

Ülkesinde ikinci bir seçime girmeyi reddeden ve gerekli kalkınmayı sağladıktan sonra yeni bir seçime giden Mandela, yerini yardımcısı Thabo Mvuyelma Mbeki'ye bırakmış oldu. Siyasetten sonra ulusal lider kabul edildi ve kendisini hayır işlerine, yoksulluk ve AIDS ile mücadeleye adadı.

1992 yılında aldığı Atatürk Uluslarası Barış Ödülü, 1993 yılında aldığı Nobel Barış Ödülü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı Özgürlük Madalyası ve Sovyet Lenin Nişanı sahibi olması onun uluslarası kabul gören bir barış elçisi olmasını sağladı. 250'den fazla ödülü olan Mandela, Güney Afrika'da Ulusun Babası olarak bilinir.