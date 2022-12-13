Evlerin Şairi: Behçet Necatigil
'Evlerin Şairi' olarak anılan Türk şair, öğretmen ve aynı zamanda çevirmen olan Behçet Necatigil, 13 Aralık 1979'da aramızdan ayrıldı.
Behçet Necatigil (16 Nisan 1916, İstanbul - 13 Aralık 1979, İstanbul) ya da ailesinin verdiği ilk adıyla Mehmet Behçet Gönül, Cumhuriyet Dönemi'nde şiir, radyo oyunu, sözlük, derleme, mektup, deneme, biyografi ve araştırma gibi türde birçok eseri bulunan Türk şair, yazar, sözlükçü, çevirmen ve öğretmendir.
Behçet Necatigil’in biyografisine bakıldığında eğitim hayatına 1923 yılında Beşiktaş Cevri Usta İlkokulu'nda başladığı görülmektedir. 1940 yılında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'ndan birincilikle mezun olan Necatigil, edebiyat öğretmenliğine Kars Lisesi'nde başlamıştır. 2 Ekim 1972 tarihinde de Çapa Eğitim Enstitüsü’nden emekli olmuştur. Behçet Necatigil, hayatı boyunca öğretmenlik ve yazarlığı bir arada götürmüştür.
Behçet Necatigil yaşam özeti incelendiğinde şairliğiyle ön plana çıktığı, aynı zamanda bir fikir adamı ve öğretmen kişiliği ile de tanındığı ve "Evlerin Şairi" olarak anıldığı görülmektedir. Herhangi bir edebi topluluğa katılmamış, kendi şiirini "toplumcu realist" olarak tanımlamıştır. 1935-1979 yılları arasında eser veren Necatigil, şiirlerinde geleneksel ve modern şiiri buluşturmuş, kendine özgü eserler yazmıştır. Vefatından geriye kalan eserleri ile günümüzde de tanınan, ünlü şairlerdendir.
Behçet Necatigil Eserleri Nelerdir?
Behçet Necatigil’in 42 adet kitabı aşağıda listelenmiştir:
Mitologya
Küçük Mitologya Sözlüğü
Vaktin Zulmüne Karşı Yazmak
Konuş ki Göreyim Seni
Bütün Eserleri 1
Tercümemi Nasıl Buldunuz?
Şiirler
Eski Sokak
Dost Meclislerinde Kasideler
Küçük Muharrir
Evliya Çelebi
Naima
Solgun Bir Gül Oluyor Dokununca
Sevgilerde
Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü
Bile/Yazdı
Düzyazılar 1
Düzyazılar 2
Mektuplar
Beyler
Söyleriz
Yayımlanmamış Şiirler
Kapalı Çarşı
Çevre
Evler
Eski Toprak
Arada
Dar Çağ
Yaz Dönemi
Divançe
İki Başına Yürümek
En/Cam
Zebra
Kareler Aklar
Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü
Yıldızlara Bakmak, Kadın ve Kedi
Gece Aşevi
Üç Turunçlar
Pencere
Ertuğrul Faciası
Atatürk Şiirleri
Musullu Süleyman
Behçet Necatigil'in İlk Eseri Nedir?
Behçet Necatigil'in ilk şiir kitabı 1945 yılında yayımlanan "Kapalı Çarşı"dır.
Behçet Necatigil'in Kaç Tane Eseri Vardır?
Behçet Necatigil’in kırktan fazla yayımlanmış kitabı vardır.
Behçet Necatigil Şiirleri
Behçet Necatigil’in 18 adet şiir kitabı aşağıda listelenmiştir.
Kapalı Çarşı
Çevre
Evler
Eski Toprak
Eski Sokak
Arada
Dar Çağ
Yaz Dönemi
Divançe
İki Başına Yürümek
En/Cam
Zebra
Kareler Aklar
Sevgilerde
Beyler
Söyleriz
Şiirler (Bütün Şiirleri)
Yayımlanmamış Şiirler
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|13
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|29
|5. Samsunspor
|16
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|28
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|26
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|14. Bournemouth
|15
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|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
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|20. Wolves
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|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
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