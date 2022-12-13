Evlerin Şairi: Behçet Necatigil

Behçet Necatigil (16 Nisan 1916, İstanbul - 13 Aralık 1979, İstanbul) ya da ailesinin verdiği ilk adıyla Mehmet Behçet Gönül, Cumhuriyet Dönemi'nde şiir, radyo oyunu, sözlük, derleme, mektup, deneme, biyografi ve araştırma gibi türde birçok eseri bulunan Türk şair, yazar, sözlükçü, çevirmen ve öğretmendir.

Behçet Necatigil’in biyografisine bakıldığında eğitim hayatına 1923 yılında Beşiktaş Cevri Usta İlkokulu'nda başladığı görülmektedir. 1940 yılında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'ndan birincilikle mezun olan Necatigil, edebiyat öğretmenliğine Kars Lisesi'nde başlamıştır. 2 Ekim 1972 tarihinde de Çapa Eğitim Enstitüsü’nden emekli olmuştur. Behçet Necatigil, hayatı boyunca öğretmenlik ve yazarlığı bir arada götürmüştür.

Behçet Necatigil yaşam özeti incelendiğinde şairliğiyle ön plana çıktığı, aynı zamanda bir fikir adamı ve öğretmen kişiliği ile de tanındığı ve "Evlerin Şairi" olarak anıldığı görülmektedir. Herhangi bir edebi topluluğa katılmamış, kendi şiirini "toplumcu realist" olarak tanımlamıştır. 1935-1979 yılları arasında eser veren Necatigil, şiirlerinde geleneksel ve modern şiiri buluşturmuş, kendine özgü eserler yazmıştır. Vefatından geriye kalan eserleri ile günümüzde de tanınan, ünlü şairlerdendir.

Behçet Necatigil Eserleri Nelerdir?

Behçet Necatigil’in 42 adet kitabı aşağıda listelenmiştir:

Mitologya

Küçük Mitologya Sözlüğü

Vaktin Zulmüne Karşı Yazmak

Konuş ki Göreyim Seni

Bütün Eserleri 1

Tercümemi Nasıl Buldunuz?

Şiirler

Eski Sokak

Dost Meclislerinde Kasideler

Küçük Muharrir

Evliya Çelebi

Naima

Solgun Bir Gül Oluyor Dokununca

Sevgilerde

Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü

Bile/Yazdı

Düzyazılar 1

Düzyazılar 2

Mektuplar

Beyler

Söyleriz

Yayımlanmamış Şiirler

Kapalı Çarşı

Çevre

Evler

Eski Toprak

Arada

Dar Çağ

Yaz Dönemi

Divançe

İki Başına Yürümek

En/Cam

Zebra

Kareler Aklar

Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü

Yıldızlara Bakmak, Kadın ve Kedi

Gece Aşevi

Üç Turunçlar

Pencere

Ertuğrul Faciası

Atatürk Şiirleri

Musullu Süleyman

Behçet Necatigil'in İlk Eseri Nedir?

Behçet Necatigil'in ilk şiir kitabı 1945 yılında yayımlanan "Kapalı Çarşı"dır.

Behçet Necatigil'in Kaç Tane Eseri Vardır?

Behçet Necatigil’in kırktan fazla yayımlanmış kitabı vardır.

Behçet Necatigil Şiirleri

Behçet Necatigil’in 18 adet şiir kitabı aşağıda listelenmiştir.

Kapalı Çarşı

Çevre

Evler

Eski Toprak

Eski Sokak

Arada

Dar Çağ

Yaz Dönemi

Divançe

İki Başına Yürümek

En/Cam

Zebra

Kareler Aklar

Sevgilerde

Beyler

Söyleriz

Şiirler (Bütün Şiirleri)

Yayımlanmamış Şiirler