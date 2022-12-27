Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefat yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 86'ncı yıl dönümünden dolayı mesaj yayımladı.
Tarihte Bugün 27.12.2022, 17:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mehmet Akif Ersoy'u andı.
Erdoğan, şu sözleri kullandı:
"Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedî âleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum."
Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedî âleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/DI3gx26wb7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2022
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