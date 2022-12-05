Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili paylaşımda bulundu.
Tarihte Bugün 05.12.2022, 15:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "88 yıl önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadını, tarihimizde olduğu gibi bugün de destanlar yazmaya devam ediyor" dedi..
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemez. 88 yıl önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadını, tarihimizde olduğu gibi bugün de destanlar yazmaya devam ediyor. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.
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