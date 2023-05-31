Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Başkan Erdoğan ve hükümetin diğer üyeleri Galatasaray'ı şampiyonluğu için kutladı.
Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.
İşte diğer siyasi isimlerden kutlama mesajları...
Fuat Oktay (Cumhurbaşkanı Yardımcısı): Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını gönülden kutluyorum. Avrupa’da mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.
Mustafa Şentop (TBMM Başkanı): Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü yenerek sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ı ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum.
İbrahim Kalın (Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü): Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı ve Galatasaray camiasını gönülden kutluyorum.
Ömer Çelik (AK Parti Sözcüsü): Tebrikler Galatasaray. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu olan Galatasaray takımını ve taraftarlarını tebrik ediyoruz...
Numan Kurtulmuş (AK Parti Grup Başkanvekili): Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ediyorum
Muharrem Kasapoğlu (Gençlik ve Spor Bakanı): "Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve bütün Galatasaray camiasını kutluyorum."
Bekir Bozdağ (Adalet Bakanı): Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray’ı, Galatasaray teknik yönetimini,futbolcularını, yönetimini,taraftarlarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.
Murat Kurum (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı): Spor Toto Süper Lig 2022/23 sezonu şampiyonu Galatasaray'a tebrikler! Futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi, taraftarıyla tüm sarı kırmızılı camiayı kutluyorum. Galatasaray'a, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyorum.
Mevlüt Çavuşoğlu (Dışişleri Bakanı): Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu Şampiyonu Galatasaray’ı tebrik ediyor, taraftarlarını ve Galatasaray camiasını gönülden kutluyorum.
Süleyman Soylu (İçişleri Bakanı): Tebrikler Galatasaray Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray’ı, oyuncuları, taraftarı, yönetimi, Galatasaray camiasını tebrik ediyorum
Mehmet Nuri Ersoy (Kültür ve Turizm Bakanı): Tebrikler. Galatasaray'ı Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu olan Galatasaray camiasını ve taraftarını yürekten kutluyorum.
Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı): Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|82
|2. Fenerbahçe
|34
|77
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|34
|66
|5. Başakşehir
|34
|56
|6. Trabzonspor
|34
|54
|7. Konyaspor
|34
|49
|8. Kayserispor
|34
|49
|9. Karagümrük
|34
|47
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Alanyaspor
|35
|41
|12. Sivasspor
|35
|40
|13. Ankaragücü
|34
|39
|14. Antalyaspor
|34
|38
|15. İstanbulspor
|34
|35
|16. Giresunspor
|34
|34
|17. Ümraniye
|34
|30
|18. Gaziantep FK
|34
|25
|19. Hatayspor
|34
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|37
|88
|2. Real Madrid
|37
|77
|3. Atletico Madrid
|37
|76
|4. Real Sociedad
|37
|68
|5. Villarreal
|37
|63
|6. Real Betis
|37
|59
|7. Osasuna
|37
|50
|8. Athletic Bilbao
|37
|50
|9. Girona
|37
|49
|10. Rayo Vallecano
|37
|49
|11. Sevilla
|37
|49
|12. Mallorca
|37
|47
|13. Cadiz
|37
|41
|14. Getafe
|37
|41
|15. Valencia
|37
|41
|16. Almeria
|37
|40
|17. Celta Vigo
|37
|40
|18. Real Valladolid
|37
|39
|19. Espanyol
|37
|36
|20. Elche
|37
|24