Asteğmen Kubilay şehadetinin yıl dönümünde anıldı

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ile Bekçi Şevki, şehit edilişlerinin 92. yılında İzmir'in Menemen ilçesinde törenle yad edildi.

Yıldıztepe'deki Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törene, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Ege Ordusu Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral İsmail Üner, Menemen Garnizon Komutanı Albay Ahmet Fatih Oğuz ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile Kubilay ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Topçu Yüzbaşı Sabri Dönmez, 92 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Aralık 1930'da orduya gönderdiği başsağlığı mesajını aktaran Dönmez, Türk gençliğinin şehit Kubilay'dan aldığı emaneti korumak üzere görevinin başında olduğunu ifade etti.

Şehit Asteğmen Kubilay'ın, Cumhuriyet'i ve Mustafa Kemal'i korumak için boynunu verdiğini ancak boyun eğmediğini dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Kahraman şehidimiz Kubilay artık bizim için birçok değerin simgesi, değerler bütünüdür. Kubilay olmak vatanseverliktir, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemektir. Kubilay olmak gerekirse Cumhuriyet için başını vermek ama asla boyun eğmemek, asla eğilmemektir. Şehit Kubilay ve arkadaşları rahat uyusun. Onların bize emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk'ü koruyan Cumhuriyet gençliği görev başındadır. Koruduğunuz bu mukaddes emanete yönelen tüm saldırılar, bu ülkenin aydınlık insanları ve gençlerinin iman, inanç ve azim dolu göğsüne çarpacak ve yok olacaktır."

Konuşmanın ardından Menemen Kaymakamı Yılmaz, anıt özel defterini imzaladı.Tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve Menemen Müftüsü İsa Solmaz tarafından dua edilmesiyle sona erdi.