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Aliya İzetbegoviç'in vefatının üzerinden 19 yıl geçti

Eski Yugoslavya döneminde Müslüman Boşnakların dini ve milli bilincini uyandırmak için mücadele eden ve bu uğurda iki kez hapse atılan bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 19'uncu yılında anılıyor.

Tarihte Bugün 19.10.2022, 15:24
Aliya İzetbegoviç'in vefatının üzerinden 19 yıl geçti

İslam bilincinin uyandırılması ve Müslüman Boşnakların ülkedeki diğer halklarla eşit sayılması için gençlik yıllarından itibaren mücadele eden İzetbegoviç, Sırp ve Hırvatların Bosna Hersek'i aralarında paylaşmak amacıyla 1990'larda başlattığı saldırılarda da ülkesinin bağımsızlığını korumayı başardı.

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#Aliya İzetbegoviç #Eski Yugoslavya cumhurbaşkanı
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