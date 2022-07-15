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15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren isim: Ömer Halisdemir

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimi engelleyen kahramanların başında geliyor.

Tarihte Bugün 15.07.2022, 16:28 15.07.2022, 17:02
15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren isim: Ömer Halisdemir

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin etkisizleştirilmesinde önemli pay sahibi olan Ömer Halisdemir'in hayat hikayesi, 15 Temmuz gecesi sergilediği kahramanlığıyla tarih kitaplarındaki yerini aldı. İşte Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz gecesi yaşadıkları...

FETÖ darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi darbeci Tuğğeneral Semih Terzi'yi öldürerek gecenin seyrini değiştirerek hafızalara kazanan Ömer Halisdemir, dualarla ve rahmetle anılıyor. 15 Temmuz kahramanının memleketi Niğde'deki mezarı vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

ÖMER HALİSDEMİR'İN 15 TEMMUZ GECESİ YAŞADIKLARI

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir, FETÖ darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığı emir üzerine göğsünden vurarak öldürdü.

Bunun üzerine Semih Terzi'nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca da 30 kurşunla Halisdemir'in şehit etti. Daha sonra ise darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilmiş, 36'sı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır.

Ömer Halisdemir'in vurulduğu nokta özel bir kaplama ile koruma altına alınarak çiçeklerle süslendi. Dursun Ali Erzincanlı, Halisdemir'in öldürülmesi sonrasında kendisine atfen '30 Kuş' adlı bir şiir yazdı ve bu şiire bir klip çekildi. Kahraman şehidi anlatan '30 Kuş' adlı şiirle aynı isme sahip bir kısa bir film de yapıldı.

Ağustos 2016'da Toroslar, Mersin'deki Şehitler Parkı'na kaide ve gövde uzunluğunun toplamı 4.60 metre olan bir heykeli dikildi. Daha sonra Türkiye'deki birçok meydan, cadde, okul ve öğrenci yurdu gibi yerlere kendisinin adı verildi. Ayrıca Niğde'de kendisi için bir hatıra ormanı da oluşturulmuş ve şehirdeki üniversiteye de adı verilmiştir.

ÖMER HALİSDEMİR'İN HAYAT HİKAYESİ

20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi.

7 çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yaptı. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in aktardığı bilgiye göre, vurduğu komutan Semih Terzi ile Afganistan'da birlikte görev yaptı.

15 Temmuz 2016 tarihindeTSK'nın içindeki bir grup Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnından vurarak öldürdü ve hain darbe girişiminin seyrini değiştirdi.

Ömer Halisdemir, Semih Terzi'nin korumaları tarafından 30 kurşunla şehit edildi. Cenazesi, memleketi Niğde'nin Bor ilçesinde toprağa verildi.

1974 doğumlu olan Ömer Halisdemir, şehit edildiği 2016 yılında 42 yaşındaydı.

Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuk babasıydı.

#fetö #darbe #15 Temmuz #Ömer Halisdemir
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