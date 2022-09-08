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Tarihin en sıradışı valisi: Recep Yazıcıoğlu

Genel 08.09.2022, 11:04
Tarihin en sıradışı valisi: Recep Yazıcıoğlu
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Yakın tarihimizin en sıradışı valisi merhum Recep Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden bugün tam 18 yıl geçti.