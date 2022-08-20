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Röportaj
Tarihin en hızlı kısa mesafe koşucusu: Usain Bolt
Spor
20.08.2022, 15:02
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Bolt, 21 Ağustos 1986 tarihinde Trelawny şehrinin Sherwood kasabasında dünyaya gelmiştir. Ebeveynleri Jennifer ve Wellesley Bolt ile büyüyen Bolt'un, Sadeeki adında bir erkek kardeşi ve Sherine adında da bir kız kardeşi vardır.
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#rejim
#aşı
#şehit
#başkanlık
#uyuşturucu partisi
#Skype
#operasyon
#burak kut
#Garry
#kar yağışı
#Yukatel Denizlispor
#Mehmet Ali Erbil
#türkiye
#Beyanname
#prim
#Diyanet İşleri Başkan yardımcısı Dr. Selim Argun
#çevre
#vefat
#esed
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