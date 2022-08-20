Tarihin en hızlı kısa mesafe koşucusu: Usain Bolt

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Bolt, 21 Ağustos 1986 tarihinde Trelawny şehrinin Sherwood kasabasında dünyaya gelmiştir. Ebeveynleri Jennifer ve Wellesley Bolt ile büyüyen Bolt'un, Sadeeki adında bir erkek kardeşi ve Sherine adında da bir kız kardeşi vardır.