banner38

Tarih belli oldu! Fenerbahçe'de teknik direktörlükte tüm yollar o isme çıkıyor

Spor 04.01.2022, 13:24
Tarih belli oldu! Fenerbahçe'de teknik direktörlükte tüm yollar o isme çıkıyor
1/15

Fenerbahçe’de teknik direktör çalışmaları artık son aşamaya geldi. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları devam ederken, en güçlü aday netlik kazandı.