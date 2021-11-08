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Taraftarı çıldırttı, artık istenmiyor

Spor 08.11.2021, 17:23
Taraftarı çıldırttı, artık istenmiyor
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Kaybedilen Trabzonspor maçından sonra rakip oyuncuların "zafer" paylaşımlarını beğenen N'Skala Beşiktaş taraftarından büyük tepki topladı.