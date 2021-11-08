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3. Sayfa
Röportaj
Taraftarı çıldırttı, artık istenmiyor
Spor
08.11.2021, 17:23
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Kaybedilen Trabzonspor maçından sonra rakip oyuncuların "zafer" paylaşımlarını beğenen N'Skala Beşiktaş taraftarından büyük tepki topladı.
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#vefat
#abd
#Vedat Muriqi
#Rıdvan Dilmen
#Boşanma
#Bingöl Devlet Hastanesi
#koronavirüs
#Zülfü Livaneli
#Dolar
#eş
#meyve
#Bursaspor
#final
#UEFA Avrupa Ligi
#Adana Demirspor
#Trabzonspor
#GS
#gazeteci
#Kuruluş Osman
#ahmet gümren
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