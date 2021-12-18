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Taktik belirlendi! Kartal Kanarya'yı böyle yenecek...

Spor 18.12.2021, 15:01
Taktik belirlendi! Kartal Kanarya'yı böyle yenecek...
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Beşiktaş'ta yeni hoca beklenedursun, kulübün en önemli önceliği yarınki Fenerbahçe karşılaşması...