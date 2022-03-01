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Röportaj
Takımda kalacak mı? Beşiktaş'ta Batshuayi kararı
Spor
01.03.2022, 12:07
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Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki santrforun takımdaki geleceği merak ediliyor.
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#Tozkoparan İskender
#tekirdağ
#koyun
#jeoradar
#GZT
#burak kut
#Sancak
#kamu
#Trabzonspor
#ito
#Luka Modric
#futbol
#namaz
#kurul
#Ajax
#gizli
#cumhur
#ekonomist Ash
#Resmi Gazete
#Yaren Kepez
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