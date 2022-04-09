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3. Sayfa
Röportaj
Survivor Sema Aydemir'in eski eşi bakın kim çıktı?
Genel
09.04.2022, 15:59
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Survivor All Star 2022’in son bölümüne Sema Aydemir ve Ogeday Girişken’in tartışması damga vurdu.
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