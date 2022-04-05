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Survivor Evrim ve Edis arasında şaşırtan gerçek!

Genel 05.04.2022, 15:55
Survivor Evrim ve Edis arasında şaşırtan gerçek!
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Survivor 2022'nin birleşme partisine gelen şarkıcı Edis ve yarışmacı Evrim Keklik hakkındaki gerçek duyanları şaşırttı.