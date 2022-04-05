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3. Sayfa
Röportaj
Survivor Evrim ve Edis arasında şaşırtan gerçek!
Genel
05.04.2022, 15:55
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Survivor 2022'nin birleşme partisine gelen şarkıcı Edis ve yarışmacı Evrim Keklik hakkındaki gerçek duyanları şaşırttı.
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#estetik
#UEFA Avrupa Ligi
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#Pepe
#fesih
#Sahte içki
#Tokyo
#drift
#baş örtüsü
#yemeksepeti
#Rus
#Konuşan Yazılar
#Bot
#Kayserispor
#Halis Aygün
#Maya Sandu
#Keşmir
#Kavga
#pars
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