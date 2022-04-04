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3. Sayfa
Röportaj
Survivor ekibini yasa boğan ölüm!
Genel
04.04.2022, 16:43
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TV8'de yayınlanan Survivor'ın Dominik Cumhuriyeti'ndeki setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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#hakem hatası
#Vitor Pereira
#resmi agzete
#insansız kara aracı
#sacha boey
#eş
#fesih
#motorin
#Keşmir
#temsilci
#Halis Aygün
#Sahte içki
#Iraklı mahkum
#ohal komisyonu
#Kavga
#Tokyo
#dayak
#baş örtüsü
#murat bardakçı
#renault
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