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Survivor ekibini yasa boğan ölüm!

Genel 04.04.2022, 16:43
Survivor ekibini yasa boğan ölüm!
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TV8'de yayınlanan Survivor'ın Dominik Cumhuriyeti'ndeki setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.