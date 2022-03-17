banner38

Survivor'da elenen isim belli oldu

Genel 17.03.2022, 10:29
Survivor'da elenen isim belli oldu
1/8

Survivor 2022 All Star'ın 16 Mart Çarşamba ekrana gelen son bölümünde Evrim, Barış, Mert, Berna ve Adem eleme potasındaydı.