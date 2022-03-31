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Survivor'da elenen isim Acun'u bile şoke etti!

Genel 31.03.2022, 10:45
Survivor'da elenen isim Acun'u bile şoke etti!
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Survivor All Star'ın 30 Mart Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin eleme potasındaydı.