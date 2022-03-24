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Survivor'da adaya kim veda etti?

Genel 24.03.2022, 10:01
Survivor'da adaya kim veda etti?
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Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Adaya ünlüler takımındaki yarışmacı veda etti.