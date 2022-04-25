banner38

Survivor All Star'da yokluk adasına giden isim belli oldu

Genel 25.04.2022, 11:56
Survivor All Star'da yokluk adasına giden isim belli oldu
1/7

Survivor All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takım takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı