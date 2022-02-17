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Röportaj
Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu
Genel
17.02.2022, 10:08
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Survivor 2022 All Star'ın 16 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümünde Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi eleme heyecanı yaşandı.
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#karar
#denetim
#aday kadro
#tgrt
#tutuklama
#İstifa
#soğuk
#Yılmaz Kaya
#Evkur Yeni Malatyaspor
#İdam
#sayaç
#suya zam
#Tottenham
#vuruldu
#konser
#58. genel kurul
#üs
#kabine toplantısı
#dışişleri bakanı
#Dolar
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