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Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu

Genel 17.02.2022, 10:08
Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu
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Survivor 2022 All Star'ın 16 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümünde Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi eleme heyecanı yaşandı.