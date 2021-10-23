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Süper Lig'de bir teknik direktörün daha görevine son verildi

Spor 23.10.2021, 23:40
Süper Lig'de bir teknik direktörün daha görevine son verildi
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Süper Lig'de 10 haftada istediği sonuçları alamayan ve son olarak Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.