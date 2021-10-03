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Süper Lig'de bir teknik direktörün daha görevine son verildi

Spor 03.10.2021, 20:29
Süper Lig'de bir teknik direktörün daha görevine son verildi
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Süper Lig'deki teknik direktör kıyımı devam ediyor. Yeni Malatyaspor, Hatayspor'a 2-0 kaybedilen maç sonrası teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrıldığını açıkladı.