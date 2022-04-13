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3. Sayfa
Röportaj
Sunucu Zuhal Topal programda bayıldı
Genel
13.04.2022, 10:40
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TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Yemekteyiz programının 153. Yeni bölüm fragmanında sunucu Zuhal Topal'ın bayılma anı izleyenleri şaşırttı.
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#fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#sinop
#Mersin
#Nilay Deniz kilosu
#yer altı şehri
#kadın
#Rıdvan Dilmen
#lise
#isviçre tatili
#Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu
#Numan Kurtulmuş
#Teknik Direktör
#HSK
#Hercai
#Suriye
#gediz
#abdullah öcalan
#Twitter
#Güreş
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