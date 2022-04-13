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Sunucu Zuhal Topal programda bayıldı

Genel 13.04.2022, 10:40
Sunucu Zuhal Topal programda bayıldı
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TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Yemekteyiz programının 153. Yeni bölüm fragmanında sunucu Zuhal Topal'ın bayılma anı izleyenleri şaşırttı.