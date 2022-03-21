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Sunucu Kübra Par'dan üzücü haber!

Genel 21.03.2022, 12:27
Sunucu Kübra Par'dan üzücü haber!
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Habertürk TV'de Kübra Par ile Açık ve Net programının sunucusu Kübra Par, sosyal medya adresinden koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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