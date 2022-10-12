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Stoperde kim oynayacak! Ismael'den flaş karar

Spor 12.10.2022, 11:35
Stoperde kim oynayacak! Ismael'den flaş karar
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Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi hazırlıkları son sürat devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, Dolmabahçe'de oynanacak olan kritik müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.