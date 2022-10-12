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Röportaj
Stoperde kim oynayacak! Ismael'den flaş karar
Spor
12.10.2022, 11:35
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Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi hazırlıkları son sürat devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, Dolmabahçe'de oynanacak olan kritik müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
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#TÜM BEL-SEN
#Dilek Livaneli
#Ronaldinho
#dış ticaret
#uzay
#Hac
#balkon
#Terör operasyonları
#Valencia
#yekta saraç
#Ünsal Ban
#otomobil
#Elektronik sigara zararları
#Down Kafe
#Köy Okulu
#Kaya mezarları
#şüpheli
#Afyon
#Faruk Tınaz
#Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
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