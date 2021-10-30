Zorlu maçta 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor.

Günün son maçında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, henüz sahasında mağlubiyet yaşamayan Konyaspor'a konuk oluyor.

Son iki maçını kaybeden Fenerbahçe'de hedef Konyaspor'u mağlup edip kötü gidişe son vermek. Ev sahibi ise Fenerbahçe karşısında da serisini sürdürmek istiyor.

Konyaspor Fenerbahçe maçı öncesi sarı lacivertlilerin 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Soner, Bytyqi, Endri, Serdar Gürler, Cikalleshi.

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia.