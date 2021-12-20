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Zorbay Küçük'ün savunması ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübü'nün hakem Zorbay Küçük hakkındaki iddialarıyla ilgili inceleme başlattı. Küçük'ün savunması ve temsilci raporları ortaya çıktı. Merkez Hakem Kurulu'nun futbolcularla girdiği diyaloglar nedeniyle Zorbay Küçük'ü iki hafta dinlendireceği bildirildi.

Spor 20.12.2021, 14:54
Zorbay Küçük'ün savunması ortaya çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Kritik karşılaşma sonrasında hakem Zorbay Küçük'le ilgili ortaya atılan iddialar mücadelenin önüne geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolcularla yaşadığı iddia edilen diyaloglar hakkında inceleme başlatırken, hakemin savunması ve temsilci raporları ortaya çıktı.

İki hafta dinlendirilecek

Milliyet'in haberine göre; Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakem Zorbay Küçük’ün maç performansından memnun kaldı, ancak antrenör Necati Ateş ve Arda Turan ile yaşadığı diyaloglar nedeniyle eleştirdi. Küçük’ün, karşılıklı konuşmalar nedeniyle iki hafta dinlendirileceği öğrenildi.

"Go away" demiş

Galatasaray’ın büyük hassasiyet gösterdiği "Go lan" konusunda da hakemden ek rapor istendi. Zorbay Küçük’ün, burada "Go lan" demediğini söylediği, "Go away (Git buradan)" diyerek futbolcuları uzaklaştırmaya çalıştığı dile getirildi.

"Bana da mı krampon fırlatacaksın?"

Soyunma odası koridorlarında, Arda Turan ile yaşanan diyalog da temsilci raporlarına yansırken, Galatasaraylı futbolcunun, “Gör bak basın toplantısında seni ne yapacağız” ifadesi kullandığı, bunun üzerine de Küçük’ün, “Bana da mı krampon fırlatacaksın?” dediği belirtildi.

"Eğer öyle diyorsa yalan söylüyor"

Hakem Zorbay Küçük’ün, Kerem Aktürkoğlu için "Yalancı" dediği pozisyon da şöyle aktarıldı: Antrenör Necati Ateş’in, hakeme, "Oyuncumuz Kerem orada penaltı olduğunu söylüyor. Yalan mı söylüyor?" dediği, bunun üzerine Küçük’ün de, "Eğer öyle diyorsa yalan söylüyor" ifadesini kullandığı iddia edildi.

Koridorda VAR kayıtları yok

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu’nun göreve geldiği haftadan itibaren VAR kayıtlarını dinlediği ve bunun rutin bir uygulama olduğu belirtildi. Ancak maç bitiminden sonra VAR odası ile hakemler arasındaki telsiz irtibatının sonlandırıldığı, bu yüzden Küçük ve Arda arasında geçtiği öne sürülen konuşmanın VAR kayıtlarına yansımayacağı vurgulandı.

#Zorbay Küçük #Galatasaray
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