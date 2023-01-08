Zorbay Küçük'ten büyük hata

Beşiktaş sahasında Kasımpaşa’yı zor da olsa yenerek üst sıralardan kopmadı.



Siyah-Beyazlılar taraftarının büyük desteğine karşın beklenilen düzeyde bir oyun sergileyemedi.



Her iki takımın güçleri tartıldığında Beşiktaş’ın ağır bastığını söylemeye gerek yok.



Buna rağmen, karşılaşmanın özellikle ikinci yarısı sahada ne yaptığını bilen, iyi oynayan, fırsatlar bulan bir Kasımpaşa vardı.



Önde baskı kurdu. Beşiktaş’a pas oyunu şansı vermedi.



Zaman zaman çok iyi pas organizasyonu yaptılar.



Üstelik, Beşiktaş geçen haftayı maç yapmadan geçirmişti. Dinlenmiş olmanın avantajına sahipti.



Kasımpaşa 3 net gol pozisyonunu ise cömertçe harcadı.



Ancak, karşılaşmanın skorunu yine hakemler belirledi diyebiliriz.



Ne yazık ki, son günlerde çok sıkça gündeme gelen hakem hatalarını bir kez daha yaşadık.



Karşılaşmayı yöneten Zorbay Küçük ve yardımcıları seyirci baskısından çok etkilendiler.



Takdir haklarını ev sahibi takım lehine kullandılar.



Yaptıkları en vahim hata ise 26. dakikada yaşandı.



Kasımpaşa’nın 2 oyuncusu sakatlandı. Sağ bek Hadergjonaj ile stoper Graovac tedavileri için kenara geldi.



Hadergjonaj sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Kasımpaşa sahada 9 kişi kalmıştı.



Ahmet Engin oyuna girmek için 4. hakemin yanına geldi. Değişiklik beklenirken, Zorbay Küçük hakem atışı ile oyunu başlattı. Salih’in uzun topunu Cenk ağlara gönderdi.



Oysa, sakatlanan iki oyuncu kenarda ve bir oyuncu oyuna girmek için 4. hakemin yanında beklerken oyunun başlatılması büyük hataydı.



Ne orta hakem kenara bakıp "Ne oluyor?" diye sordu, ne de 4. hakem, Zorbay Küçük’e, “Oyuncu değişikliği var” diye uyarıda bulundu.



Hakemlerin büyük hatası, maça damga vuran en önemli an oldu.



Bir başka hakem hatası ise maçın 52. dakikasında yaşandı.



Beşiktaş ceza sahası içerisinde Aytaç Kara’yı yaka paça indiren Welinton’un hareketine seyirci kalındı.



Zorbay Küçük ve VAR hakemleri yüzde yüz penaltı pozisyonu karşısında gözlerini yumdular



Aynı hatalar Beşiktaş için olsa ortalık ayağa kalkmıştı.



Çifte standart, hakemlere olan güvensizliğin en somut örneği.



Haksızlığa uğrayan Kasımpaşa’nın puan almasını engelleyen orta hakem ile VAR oldu.

Kaynak: Habertürk