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Zor maç Tottenham'ın: 1-0

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında, Tottenham, Wolverhampton Wanderers'ı Kane'nin golüyle 1-0 yendi.

Spor 20.08.2022, 17:20
Zor maç Tottenham'ın: 1-0

Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta, Tottenham'ın golü maçın 64. dakikasında Harry Kane'den geldi. Bu gol, 29 yaşındaki İngiliz forvet Kane'nin Tottenham formasıyla 250. golü oldu.

Bu galibiyetin ardından Tottenham, 7 puanla Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

Kaynak: AA
#Tottenham #Wolverhampton Wanderers
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