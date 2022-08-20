Zor maç Tottenham'ın: 1-0
İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında, Tottenham, Wolverhampton Wanderers'ı Kane'nin golüyle 1-0 yendi.
Spor 20.08.2022, 17:20
Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta, Tottenham'ın golü maçın 64. dakikasında Harry Kane'den geldi. Bu gol, 29 yaşındaki İngiliz forvet Kane'nin Tottenham formasıyla 250. golü oldu.
Bu galibiyetin ardından Tottenham, 7 puanla Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.
Kaynak: AA
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