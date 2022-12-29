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Zor maç Galatasaray'ın: 1-2

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliği Fenerbahçe'den devraldı.

Spor 29.12.2022, 19:48
Zor maç Galatasaray'ın: 1-2

3. dakikada ilk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Oliveira'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarıya çıktı.

8. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Ulvestad'ın ceza yayı yakınından vuruşunda, top savunmaya çarparak uzaklaştı.

19. dakikada sağ çaprazdan ceza yayına doğru ilerleyen Robin Yalçın'ın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

22. dakikada orta alandan aldığı topla ceza sahasına ilerleyen Kerem Aktürkoğlu, Gomis ile duvar pası yaptıktan sonra top Oliveira'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

25. dakikada Rashica'nın ceza yayının gerisinden şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

27. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Sağ kanattan Boey'in içeriye çevirdiği topu Mertens penaltı noktası yakınlarında düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

32. dakikada Mertens'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında son anda pasını Gomis'e verdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak Goutas'a çarparak uzaklaştı.

43. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Van Aanholt'un arka direkte gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Dia Saba'nın ortasında altıpasa yakın noktada savunmadan seken topu önünde bulan Ulvestad'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti ama hakem VAR kararıyla golü iptal etti.

62. dakikada Oliveria'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.

66. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı içi sağ çizgiden içeriye gönderdiği meşin yuvarlak Yatabare'nin önünden geçerek taca çıktı.

80. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Dia Saba'nın orta alana yakın noktadan gönderdiği pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Muslera'nın sağından topu ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Van Aanholt'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.

89. dakikada Barış Alper Yımaz'ın sağ kanattan ortasında top savunmadan sekerek kornere çıktı.

90+5. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray yarı sahasından uzun gönderdiği topla defansın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-2

Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Kaynak: AA
#Galatasaray #Sivasspor
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