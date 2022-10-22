Zor maç Fenerbahçe'nin: 1-0

Karşılaşmada ilk ciddi atak, konuk ekip Medipol Başakşehir'den geldi. 19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına katedip sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

21. dakikada bu kez Fenerbahçe etkili geldi. Paslaşmalar sonrası ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin çalımların ardından yerden içeri gönderdiği ve hiçbir sarı-lacivertli oyuncunun dokunamadığı top, taç çizgisine yöneldi.

31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci, şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Fenerbahçe'nin sol taraftan paslaşarak kullandığı kornerde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında altıpas önünde Batshuayi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

37. dakikada sol kanatta İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Lincoln Henrique'nin ortasına Valencia iyi yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

42. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest atışı Crespo kullandı ve topu ceza sahası içine gönderdi. Gustavo Henrique'nin kafayla indirdiği topa sağ çaprazda Serdar Aziz sol ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda da ilk tehlikeli atağı konuk ekip geliştirdi. 49. dakikada Okaka'nın pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Traore'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

70. dakikada Crespo'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta arka direkte iyi yükselen Serdar Aziz kafayla topu içeri çevirdi. Arao'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak defanstan döndü.

83. dakikada Emre Mor'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lincoln Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak defansa da çarparak direk dibinden kornere çıktı.

84. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kaleci Volkan Babacan'ın vuruşunu orta sahada karşılayan Arao, topu sol çaprazdaki Rossi'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza yayının gerisinden hafif sol çaprazdan sağ ayak içiyle plasesinde, meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti: 1-0

90+3. dakikada konuk ekip, beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanatta topu kapan Keny'nin yerden paralel pasında meşin yuvarlak, Aleksic'in önüne geldi. Bu oyuncunun sert vuruşunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.