Zlatan'dan Roma'ya füze
İtalya Serie A'nın 11. haftasında karşı karşıya gelen şampiyonluğun iki iddialı takımı Roma ve Milan'ın mücadelesinde kazanan taraf deplasman ekibi Milan oldu.
Spor 01.11.2021, 01:38
Ligde bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Olimpiyat Stadı'nda Roma'nın konuğu oldu.
Rakibine oranla hücumda daha iyi organize olan konuk ekip, 26. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 57. dakikada penaltıdan Franck Kessie'nin ağları havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Roma'nın tek golü, 90+3. dakikada Stephan El Shaarawy'den geldi.
Milan'da Theo Hernandez, 66. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Puanını 31'e çıkaran Milan, lider Napoli'nin ardından averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı. Roma ise 19 puanla 4. sırada kaldı.
Kaynak: NTVSPOR
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