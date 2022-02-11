Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekiminin ardından çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, karşılaşmalar çift maç usulüne göre oynanacak , yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük

Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

Yarı final eşleşmeleri

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Trabzonspor - Antalyaspor eşleşmesinin galibi, Beşiktaş - Kayserispor eşleşmesinin kazananıyla yarı finalde karşılaşacak.

Alanyaspor - Gaziantep eşleşmesinin galibi ise Sivasspor - Fatih Karagümrük eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Turnuvada yarı final maçları iki ayaklı oynanacak.