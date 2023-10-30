Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme haftası
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmaları bu hafta yapılacak. Bu hafta 7 maç gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı, yarın yapılacak 7 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 3. tur maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
14.00 Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor (Aktepe)
14.00 Manisa FK-Pazarspor (Mümin Özkasap)
14.00 Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Eryaman)
15.00 Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor (Zafer)
17.30 Atakaş Hatayspor-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor (Alanya Oba)
1 Kasım Çarşamba:
13.00 İstanbulspor-Kepezspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor (Bandırma 17 Eylül)
14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945 (Yeni Adana)
14.00 GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kastamonu Gazi)
14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967 (Ümraniye Belediyesi Şehir)
14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu (Isparta Atatürk)
14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK (Kırşehir Ahi)
14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor (Soma Atatürk)
14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor (Bolluca)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor (Düzce Şehir)
14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
14.00 Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çotanak Spor Kompleksi)
14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor (İnegöl İlçe)
14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Fethiye İlçe)
14.00 Altay-Aliağa Futbol (Alsancak Mustafa Denizli)
14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Boluspor-Karaman FK (Bolu Atatürk)
16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor (Eryaman)
18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.30 Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK (Corendon Airlines Park Antalya)
2 Kasım Perşembe:
13.00 EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor (BG Grup 4 Eylül)
15.00 Gaziantep FK-Efeler 09 (Kalyon)
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK (RHG EnerTürk Enerji)
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|30
|2. Galatasaray
|10
|28
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Kasımpasa
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Ankaragücü
|10
|12
|12. Antalyaspor
|10
|12
|13. Karagümrük
|10
|10
|14. Alanyaspor
|10
|10
|15. Konyaspor
|10
|9
|16. Gaziantep FK
|10
|9
|17. Başakşehir
|10
|8
|18. Pendikspor
|10
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|24
|2. Göztepe
|10
|20
|3. Kocaelispor
|10
|20
|4. Bandırmaspor
|10
|19
|5. Gençlerbirliği
|10
|18
|6. Bodrumspor
|10
|17
|7. Sakaryaspor
|10
|15
|8. Manisa FK
|10
|14
|9. Ahlatçı Çorum FK
|10
|14
|10. Keçiörengücü
|10
|14
|11. Erzurumspor
|10
|13
|12. Adanaspor
|10
|12
|13. Boluspor
|10
|12
|14. Şanlıurfaspor
|10
|10
|15. Ümraniye
|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|10
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|10
|17
|8. M. United
|10
|15
|9. West Ham United
|10
|14
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|10
|12
|15. Everton
|10
|10
|16. Nottingham Forest
|10
|10
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|10
|25
|4. Barcelona
|11
|24
|5. Real Sociedad
|11
|19
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Rayo Vallecano
|11
|17
|8. Real Betis
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|11
|13
|12. Villarreal
|11
|12
|13. Getafe
|11
|12
|14. Sevilla
|10
|10
|15. Cadiz
|11
|10
|16. Mallorca
|11
|9
|17. Deportivo Alaves
|11
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|11
|6
|20. Almeria
|11
|3