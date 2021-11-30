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Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Başakşehir, 2. Lig ekibi Bodrumspor'a penaltılarla boyun eğdi.

Spor 30.11.2021, 22:43
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz

İstanbul'da oynanan mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sona ererken karşılaşma penaltılara gitti.

Penaltılarda Medipol Başakşehir'e 3-1 üstünlük kuran TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor, toplamda 4-2'lik skorla 5. tura yükseldi.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında çıktığı 7. maçta ilk yenilgisini aldı.

Maçtan önemli anlar:

7’nci dakikada gelişen Başakşehir atağında Aleksic’in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Egemen gole izin vermedi. 

24’üncü dakikada Başakşehir öne geçiyor. Lima’nın pasında topla buluşan Ahmed Kutucu’nun ceza sahası sol çaprazdan etkili şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

28’inci dakikada sağ kanattan Şener’in ortasında Atabey’in kafa vuruşu auta gitti. 

42’nci dakikada Yekta’nın kullandığı korner atışında Celal’in kafa vuruşu üstten auta çıktı. 

44’üncü dakikada Bodrumspor beraberliği yakaladı. Yekta’nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Medeni’nin sert şutu ağlarla buluştu:1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

51’inci dakikada Harun’un kullandığı serbest vuruşta Celal’in müsait pozisyondaki kafa vuruşu auta çıktı. 

52’nci dakikada Deniz’in pasında topla buluşan Berkay’ın ceza sahası içinden sert şutu üstten auta çıktı. 

72’nci dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Lima’nın pasında kaleye paralele hareket eden Ahmed Kutucu’nun şutunda Egemen topu çeldi, ceza sahası içi sağ çaprazdan Visca’nın şutunda Egemen yine gole izin vermedi. 

79’uncu dakikada Visca’nın ceza sahası içine pasında Berkay’ın sert şutu direğin yanından auta çıktı.

Mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.  

99’uncu dakikada Berkay’ın pasında Visca’nın şutunda top kaleci Egemen’de kaldı. 

114’üncü dakikada Bodrumspor gole öne geçem fırsatını yakaladı. Mert Çayır’ın ceza sahası içinde sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed   topu kornere çeldi. 

115’inci dakikada Mert’in pasında Halil İbrahim’in sert şutunda kaleci Muhammed  gole izin vermedi. 

117’nci dakikada Mert Çayır’ın ceza sahası içinde aşırtma şutunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi. 

Mücadelenin uzatma anlarında da sonuç değişmedi ve tur atlayan ekibi penaltı atışları belirledi. 

Turuncu lacivertli takımda Visca, Aleksic ve Epureanu penaltı atışlarını gole çeviremezken, tek gol Lima’nın ayağından geldi. Yeşil beyazlı takımda Sergen, Süleyman ve Omar penaltı atışlarını gole çevirirken, Mert penaltı atışından yararlanamadı.  Bodrumspor, 4-2’lik skorla tur atlayan taraf oldu. 

#Başakşehir #Bodrumspor #Ziraat Türkiye Kupası
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