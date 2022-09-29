Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turunda sonuçlar
Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci eleme turuna 19 müsabaka yapıldı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuran 19 takım, tur atladı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
GMG Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0 (5-4 Penaltılarda)
Adıyaman FK-Bartınspor: 0-0 (1-0 Uzatmalarda)
Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor: 1-0
Niğde Anadolu FK-Yomraspor: 2-1
1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-2
Etimesgut Belediyespor-Yalovaspor: 3-1
Serik Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0
Kırşehir Futbol-Kilis Belediyespor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)
Ankara Demirspor-Karaman FK: 0-2
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-1
Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 1-1 (2-3 Uzatmalarda)
Ergene Velimeşespor-Elazığ Karakoçan FK: 0-1
Kuşadasıspor-Bulvarspor: 0-1
Sarıyer-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-0
Uşakspor-Malatya Arguvanspor: 2-1
HES İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-4
Weecoins Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdare: 5-0
Şanlıurfaspor-Karşıyaka: 4-2
Bursaspor-Boyabat 1868: 0-1
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1