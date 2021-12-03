Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda mücadele edecek 32 takım belli oldu ve bu turun kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Türkiye Kupası'nda 5. tur, tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak ve mücadeleler 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor

Kasımpaşa - Kocaelispor

Fenerbahçe - Afjet Afyonspor

Alanyaspor - Mardin 1969 Spor

Beşiktaş - Altay

Galatasaray - Denizlispor

Sivasspor - MKE Ankaragücü

Trabzonspor - Boluspor

Adana Demirspor - Ankaraspor

Antalyaspor - GZT Giresunspor

Fatih Karagümrük - Bodrumspor

Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor

Hatayspor - Menemenspor

Konyaspor -Ümraniyespor

Göztepe - Samsunspor

Gaziantep FK - Bursaspor