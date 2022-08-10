Zeminde sorun yok

Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla büyük bir görsel şölen eşliğinde gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Konyaspor'un da maçlarını oynadığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyum zeminin zarar gördüğü ve yarın oynanacak Vaduz maçının tehlikeye girdiği iddia edilmişti.

Edinilen bilgilere göre, UEFA yetkilileri stadyum zemininde yaptığı incelemelerde 'Zeminde futbola engel teşkil edecek yıpranma yok' şeklinde ortak karar aldı.

Böylece Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın oynayacağı Vaduz maçını kendi stadyumunda oynayabilecek.