Zeki Yavru'dan flaş hamle

Samsunspor, Giresunspor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip takımdan ayrılan tecrübeli savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamanın tamamında, "Kulübümüz, son olarak Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.