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Zeki Yavru'dan flaş hamle

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un takım kaptanları arasında yer alan Zeki Yavru, yeşil-beyazlı ekipten ayrılarak TFF 1. Lig temsilcisi Samsunspor'a transfer oldu.

Spor 04.08.2022, 07:14
Zeki Yavru'dan flaş hamle

Samsunspor, Giresunspor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip takımdan ayrılan tecrübeli savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamanın tamamında, "Kulübümüz, son olarak Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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