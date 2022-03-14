Zeki Çelik, haftanın 11'ine girdi
Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolculardan Zeki Çelik, haftanın en iyi 11'ine seçildi.
Spor 14.03.2022, 20:00
Fransız spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de 28. hafta maçları sonrası en iyi 11'e giren oyuncuları açıkladı.
Ligue 1'in 28. haftasının açılış karşılaşmasında Lille, Saint-Etienne takımını ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı.
Lille'de forma giyen milli futbolculardan Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Maçta gösterdiği performansla ön plana çıkan Çelik, listeye adını yazdırdı.
Son şampiyon Lille 43 puanla 6. sırada bulunuyor.
Kaynak: AA
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