Zaniolo'dan duygu dolu davranış: Muhammed için 17 numarayı giyecek
Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, deprem felaketinde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın anısına 17 numaralı formayı giyme kararı aldı.
Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremler sonrasında hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan ve diğer depremzedeler için çok üzgün olduğunu belirtti.
Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sarı-kırmızılı kulüp aracılığıyla bir mesaj yayımladı. Galatasaray'a transferinin gündemde olduğu günlerde Zaniolo'nun gol attığı bir videoyu kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak "Erdenn abi naptınn senn" notunu düşen 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından hayatını kaybetti. Muhammed Emin ve Türk halkını unutmayan Zaniolo yaptığı açıklamada, "Muhammed için çok üzüntülüyüm. Ve de tüm Türk halkı için. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunanlım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım" ifadelerini kullandı.
Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı ekipte 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın anısına 17 numaralı formayı giyecek.
Nicolò Zaniolo: “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm.”— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 9, 2023
Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız!
Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri’nde yardımlarınızı bekliyoruz. pic.twitter.com/IO4xFV6nqO
Kaynak: Cumhuriyet
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