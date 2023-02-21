Zakharyan Galatasaray'a doğru

Antalya kampında Spor Toto Süper Lig'e hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.

Sarı kırmızılıların gündeminin ilk sırasında Arsen Zakharyan var.

Yönetim, Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'nin ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor.

Dinamo Moskova forması giyen Zakharyan, listenin başında yer alıyor. Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için temaslarına devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, bu transfer için Dinamo Moskova ile görüşmelerini sürdürüyor.

Rus ekibinin yaklaşık 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

Genç futbolcunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı bildiriliyor.

Kaynak: TRT Spor