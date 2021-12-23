Yusuf Yazıcı'dan sürpriz ziyaret

Lille'den ayrılmak isteyen Yusuf Yazıcı, Trabzon'a geldi ve gelir gelmez köyünde dinlenmeye geçti. Milli futbolcunun tekrar Trabzonspor'a dönme isteğinin bulunduğu ifade edildi.

61 Saat'te yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı, Trabzonspor Kulübü yöneticileri ve teknik direktör Abdullah Avcı ile ilerleyen süreçte bir görüşme yapacak.

24 yaşındaki futbolcunun İngiltere, İspanya ve Türkiye'den başka takımlarla da temas halinde olduğu aktarıldı.